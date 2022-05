Guerra Russia-Ucraina, attacchi e sabotaggi sul fronte russo. “Ecco perché si concentrano su Belgorod. Ma la resistenza può dilagare” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il fronte di Guerra si è ormai sdoppiato. Da settimane s’intensificano i raid degli ucraini oltre le linee nemiche. Almeno 20 dall’inizio dell’invasione gli episodi di incursioni mirate a colpire territori e infrastrutture russi. Perlopiù nella regione di Belgorod, una città russa a 39 km dal confine ucraino dove il governatore ha dichiarato lo stato d’allerta per minaccia terroristica. In successione sono stati presi di mira basi, villaggi, depositi di munizioni e carburante, infrastrutture. Le ultime due esplosioni all’alba di lunedì. A colpire sono perlopiù droni di fabbricazione turca, elicotteri, missili e probabilmente forze speciali infiltratesi dietro le linee. Operazioni mai rivendicate cui sono seguite puntuali minacce da Mosca. Non mancano anche segnali di una lotta partigiana meno visibile del fungo degli incendi, che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Ildisi è ormai sdoppiato. Da settimane s’intensificano i raid degli ucraini oltre le linee nemiche. Almeno 20 dall’inizio dell’invasione gli episodi di incursioni mirate a colpire territori e infrastrutture russi. Perlopiù nella regione di, una città russa a 39 km dal confine ucraino dove il governatore ha dichiarato lo stato d’allerta per minaccia terroristica. In successione sono stati presi di mira basi, villaggi, depositi di munizioni e carburante, infrastrutture. Le ultime due esplosioni all’alba di lunedì. A colpire sono perlopiù droni di fabbricazione turca, elicotteri, missili e probabilmente forze speciali infiltratesi dietro le linee. Operazioni mai rivendicate cui sono seguite puntuali minacce da Mosca. Non mancano anche segnali di una lotta partigiana meno visibile del fungo degli incendi, che si ...

