Guerra in Ucraina, prosegue l’evacuazione dei civili da Mariupol. L’offensiva di Mosca non si ferma. Ancora bombardamenti su Azovstal (Di venerdì 6 maggio 2022) L’offensiva russa in Ucraina prosegue mentre continuano i tentativi di mettere in salvo i civili rimasti intrappolate a Mariupol. “Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per far uscire le persone da questi scenari infernali”, ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, L’offensiva di Mosca non si ferma. Ancora bombardamenti su Azovstal Guterres ha fatto sapere che grazie all’operazione congiunta Nazioni Unite e Croce Rossa quasi 500 persone sono già state evacuate dall’acciaieria Azovstal, da Mariupol e dalle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 maggio 2022)russa inmentre continuano i tentativi di mettere in salvo irimasti intrappolate a. “Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per far uscire le persone da questi scenari infernali”, ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres (qui tutti gli articoli sullain).indinon sisuGuterres ha fatto sapere che grazie all’operazione congiunta Nazioni Unite e Croce Rossa quasi 500 persone sono già state evacuate dall’acciaieria, dae dalle ...

