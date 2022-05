Guerra in Ucraina: le news. 'Inferno Azovstal'. Zelensky invita Scholz il 9 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) Sanzioni anche alla fidanzata di Putin Roma, 6 maggio 2022 - Obiettivo salvare i civili dall' acciaieria Azovstal . Al giorno numero 72 della Guerra in Ucraina è in corso la terza operazione delle ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Sanzioni anche alla fidanzata di Putin Roma, 62022 - Obiettivo salvare i civili dall' acciaieria. Al giorno numero 72 dellainè in corso la terza operazione delle ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, l’astronauta Samantha Cristoforetti: “Sulla Stazione spaziale non ci sono divisioni” https://t.… - GessaMarta : RT @DmitryEvic: L'Occidente non può fare a meno del resto del mondo, mente il resto del mondo può fare tranquillamente a meno dell’Occident… -