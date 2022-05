Guendalina si fa tagliare (tra le lacrime) i capelli in diretta per incontrare il fidanzato – VIDEO (Di venerdì 6 maggio 2022) Taglio di capelli a Guendalina Tavassi All’Isola dei famosi Guendalina Tavassi questa sera ha dovuto fare un enorme sacrificio. La scorsa volta, per vedere il VIDEOmessaggio del fidanzato, ha dovuto fare i peli sul petto e alle ascelle al fratello Edoardo. E lui aveva accettato il sacrificio per fare un piacere alla sorella. Stasera è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 6 maggio 2022) Taglio diTavassi All’Isola dei famosiTavassi questa sera ha dovuto fare un enorme sacrificio. La scorsa volta, per vedere ilmessaggio del, ha dovuto fare i peli sul petto e alle ascelle al fratello Edoardo. E lui aveva accettato il sacrificio per fare un piacere alla sorella. Stasera è L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Guendalina si fa tagliare (tra le lacrime) i capelli in diretta per incontrare il fidanzato - VIDEO #isola - sweetgiuu : RT @permalosus: non sto seguendo l’isola ma sto morendo per guendalina tavassi che si fa tagliare i capelli lei deve vincere questa edizione - ily7687 : Le donne e la parità dei sessi: Ignazio completamente pelato per una pastasciutta Guendalina basta tagliare un kg… - jdbsvoice : “Guarda Guendalina io li avevo ancora più corti quindi devi tagliare però… era una parrucca tò dico” ILARY CHE VIP… - ssicuramentee2 : RT @permalosus: non sto seguendo l’isola ma sto morendo per guendalina tavassi che si fa tagliare i capelli lei deve vincere questa edizione -