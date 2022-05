Advertising

giacDomenico : Guardiola: 'Se avessimo vinto la Champions avrebbero detto...' - edzenon1 : Il #dajuventino coglione medio non ha morale,suo scopo nella vita è attaccare la Juventus con argomenti risibili. T… - caste79 : @il_Malpensante Pensa se avessimo avuto noi l’ultima giornata il Sassuolo, avrebbero giocato come il Barcellona di… -

La Gazzetta dello Sport

L'allenatore del Manchester City, Pep, si difende dopo l'eliminazione dalle semifinali di Champions League contro il Real Madrid"Sono sempre affamato di vittorie - chiosa- Però sevinto la Champions, avrebbero detto che era grazie ai soldi che abbiamo speso, non per il duro lavoro svolto. I giocatori ... Guardiola: "Se avessimo vinto la Champions avrebbero detto che era merito dei soldi" Sabato saremo insieme e parleremo di chi siamo come squadra e di cosa abbiamo fatto per arrivare alle semifinali di Champions League. Questi sono i momenti di cui sono piu' orgoglioso nell' essere qui ...'L'importante è esserci, ci riproveremo nella prossima stagione', dice il tecnico dei Citizens MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Non si parli ...