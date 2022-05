Graduatorie ATA 24 mesi, l’allegato G sarà disponibile successivamente. Cos’è e perché si scelgono le 30 scuole (Di venerdì 6 maggio 2022) Fino al 18 maggio è disponibile su Polis Istanze online l'istanza relativa all'aggiornamento delle Graduatorie ATA 24 mesi, anche dette di prima fascia. La scelta delle scuole sarà possibile effettuarla in un secondo momento, quando sarà reso disponibile l'allegato G, sempre in modalità telematica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 maggio 2022) Fino al 18 maggio èsu Polis Istanze online l'istanza relativa all'aggiornamento delleATA 24, anche dette di prima fascia. La scelta dellepossibile effettuarla in un secondo momento, quandoresol'allegato G, sempre in modalità telematica. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, l’allegato G sarà disponibile successivamente. Cos’è e perché si scelgono le 30 scuole - G_GiovaniVeneto : ?? Concorso ATA: sono aperte le candidature per i nuovi bandi di concorso finalizzati all’assunzione di personale sc… - CLVeneto : ?? Concorso ATA: sono aperte le candidature per i nuovi bandi di concorso finalizzati all’assunzione di personale sc… - LuisaTreccani : Domanda personale #ATA per le supplenze nella scuola - ProDocente : Graduatorie 24 mesi ATA, chi aggiorna un profilo e si inserisce in un altro deve dichiarare tutti i titoli e tutti… -