Golf, Lee Westwood: “Arabia Saudita? Formula 1 e boxe si sono organizzati lì, ma solo noi facciamo notizia” (Di venerdì 6 maggio 2022) Lee Westwood prende la parola in merito a una delle più discusse situazioni nel momento Golfistico: la Superlega araba, LIV Golf International Series, al via dal 9 all’11 giugno con un evento a Londra. Contestatissima per ragioni legate all’influsso di un Paese molto discusso in termini di diritti umani e altro. Così si è espresso il totem del Golf inglese: “La Formula 1 ha gareggiato in Arabia Saudita dove sono stati organizzati incontri di boxe ed eventi di altri sport. E ancora: il Newcastle è stato comprato dal PIF, eppure fa notizia soltanto il fatto che ci siano Golfisti che vogliano andare in quel paese a giocare tornei. Il Golf, in questa vicenda, è lo sport ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Leeprende la parola in merito a una delle più discusse situazioni nel momentoistico: la Superlega araba, LIVInternational Series, al via dal 9 all’11 giugno con un evento a Londra. Contestatissima per ragioni legate all’influsso di un Paese molto discusso in termini di diritti umani e altro. Così si è espresso il totem delinglese: “La1 ha gareggiato indovestatiincontri died eventi di altri sport. E ancora: il Newcastle è stato comprato dal PIF, eppure fasoltanto il fatto che ci sianoisti che vogliano andare in quel paese a giocare tornei. Il, in questa vicenda, è lo sport ...

