Gli Stati Uniti Contro Billie Holiday, il ritratto (prevedibile) di una leggenda del jazz (Di venerdì 6 maggio 2022) Già oggetto di un biopic non indimenticabile nel 1972, La Signora del Blues, nel quale veniva interpretata da Diana Ross, la figura di Billie Holiday torna al centro del recente Gli Stati Uniti Contro Billie Holiday di Lee Daniels (Precious). Nelle intenzioni, non una semplice biografia, ma un racconto con ambizioni di affresco non conciliato sull’America degli anni Quaranta e Cinquanta, partendo dal caso molto particolare di Lady Day – questo il nomignolo affibbiatole dal suo sassofonista, il grande Lester Young. La storia di Billie Holiday, lo si è ripetuto tante volte, è insieme una delle più esaltanti, per l’irripetibile talento dell’artista che, diceva, usava la voce come fosse uno strumento musicale, e delle più tristi, per la ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Già oggetto di un biopic non indimenticabile nel 1972, La Signora del Blues, nel quale veniva interpretata da Diana Ross, la figura ditorna al centro del recente Glidi Lee Daniels (Precious). Nelle intenzioni, non una semplice biografia, ma un racconto con ambizioni di affresco non conciliato sull’America degli anni Quaranta e Cinquanta, partendo dal caso molto particolare di Lady Day – questo il nomignolo affibbiatole dal suo sassofonista, il grande Lester Young. La storia di, lo si è ripetuto tante volte, è insieme una delle più esaltanti, per l’irripetibile talento dell’artista che, diceva, usava la voce come fosse uno strumento musicale, e delle più tristi, per la ...

Advertising

ShooterHatesYou : Il gov del Texas vorrebbe mettere in discussione un’altra decisione della corte suprema, che obbliga gli Stati a fo… - ladyonorato : E se non fosse abbastanza chiaro, chi ha spinto perché tutto ciò accadesse sono stati i maggiori partiti di centrod… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato l'Ucraina a colpire l'incroc… - GabrielePalombo : @guyverhofstadt Gli Stati Uniti per combattere la Russia fanno pagare il conto all'Europa. Siete dei geni! - eowyn962010 : RT @MorganaRedatto: Pfizer ha rilasciato altre 80.000 pagine dalle quali è emerso che l'efficacia del vaccino è del 12% nei primi 7 giorni… -