Gli NFT conquistano anche il Giro d' Italia

(Di venerdì 6 maggio 2022) AGI -NFT, il primo marketplaceno di vendita di NFT del Made in Italy, porta ild'nella nuova dimensione degli NFT. La mitica maglia rosa, il trofeo, i loghi e gli altri simboli della storia e della tradizione della corsa ciclistica saranno disponibili per la prima volta nel rivoluzionario formato delle collezioni digitali certificate dalla Blockchain all'interno del grande marketplace dei non fungible token dedicati al Made In Italy. L'iniziativa, frutto di un accordo fraNFT e RCS Sport, rappresenta solo il primo passo di una serie di attività congiunte per creare nuove iniziative di valore – sia in ambito fisico che digitale – legate al mondo delle massime competizioni sportive. I primi NFT deld'saranno disponibili dal ...