Gli incentivi per auto e moto: tutti i bonus del governo (Di venerdì 6 maggio 2022) Con l'approvazione da parte della Corte dei conti è stato registrato il dpcm del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi riguardante gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, definito su proposta del ministro... Leggi su today (Di venerdì 6 maggio 2022) Con l'approvazione da parte della Corte dei conti è stato registrato il dpcm del presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi riguardante gliper l'acquisto di veicoli non inquinanti, definito su proposta del ministro...

Advertising

AutoElettrica : Auto elettriche, inizia il dietrofront? Il 'caso' Norvegia - Autoappassionati: In secondo luogo l'obbiettivo per cu… - thewatcherpost : Il decreto sugli #incentivi per #auto è stato registrato dalla Corte dei Conti. La misura è strutturale, stanzia 65… - MIannucci80 : RT @MISE_GOV: ?? Da oggi le nuove imprese o quelle costituite da meno di 12 mesi possono PRECOMPILARE la domanda per richiedere i contributi… - giugiulone : RT @eccoclimate: 'Una riqualificazione profonda del patrimonio edilizio italiano richiede investimenti ingenti. È necessario ripensare gli… - ASSINEWS_it : Due mld per cambiare veicolo. Si sbloccano gli incentivi per l’acquisto (anche in leasing) di auto, moto e veicoli… -