Gli Animali Notturni | esce il singolo “Con te”

"Con te" (Automatic Records), il nuovo singolo della band gardesana "Gli Animali Notturni", è da oggi in radio, sulle piattaforme digitali e su tutti i digital stores. Chi sono "Gli Animali Notturni"? La band "Gli Animali Notturni" è composta da Matthew Zak (voce, chitarra), Giovanni Boscaini (basso), Simone Simbeni "Jimbo" (chitarra), Andrea Della Valle (batteria) e Nicola Mansueto (chitarra). Nel 2018 pubblicano il loro primo LP dal titolo "Vivere d'istanti". Sempre attivi nel panorama live nazionale, possono vantare la partecipazione al Deejay On Stage e numerose esibizioni sui palchi dei club più prestigiosi della penisola. A giugno 2021 pubblicano un nuovo lavoro, un EP composto da cinque tracce. Il 6 maggio 2022 la band rilascia il singolo

