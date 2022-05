Giusy Ferreri | la lotta alla terribile malattia | “Tre ore di intervento…”

Leggi su topicnews

(Di venerdì 6 maggio 2022)non parla molto volentieri di questa sua esperienza. Ha passato dei momenti molto difficili e particolariè una cantante molto amata dal pubblico. Sono pochi però che conoscono il dramma che ha dovuto superare nel corso della sua vita, a causa di una grave. A rivelare tutto ciò che è successo è stata proprio lei, durante un’intervista rilasciata a Verissimo. Ecco cosa ha raccontato di così particolare. Da semplice commessa dell’Esselunga,è stata in grado di raggiungere la notorietà salendo sul palco più importante d’Italia, ovvero l’Ariston. Il vero successo arriva quando prende parte ad X Factor con il brano Non ti scordar mai di me. Nonostante la vittoria non è stata conquistata ...