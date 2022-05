(Di venerdì 6 maggio 2022) Arrivato la scorsa estate dal Chelsea, Oliviernon ha impiegato tanto per entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. In un'vista rilasciata a L'Equipe che uscirà domani mattina, il...

Advertising

Pall_Gonfiato : Giroud tuona: 'Ero vicino all'Inter ma Dio ha fatto bene le cose. Il Milan è sempre stato il mio sogno' -

Eurosport IT

La scudisciata lasciata dadomenica ancora brucia sulla pelle del Napoli . E' stata forse la settimana più difficile dall'inizio della stagione questa per gli azzurri, bocciati nello scontro diretto col Milan e nella ......Serra - che non concesse il vantaggio al Milan fischiando una punizione che rese vano il gol di Messias allo Spezia - e dopo il gol al Napoli annullato per un discutibile fuorigioco diin ... Coppa Italia, Inter-Milan 3-0, le pagelle: Lautaro senza pietà, Tomori tradisce. Giroud assente ingiustificato