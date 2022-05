Giro d'Italia. Un castellano chiamato van der Poel (Di venerdì 6 maggio 2022) I castelli stanno in alto per essere scomodi e sono scomodi perché stanno in alto. Mica troppo, il giusto, abbastanza per osservare bene ogni cosa che sta loro attorno. I castelli sono nati perché il potere non era abbastanza solido, abbastanza rassicurante, in special modo per chi il potere lo deteneva. Altrimenti pure i potenti se ne sarebbero stati giù, a valle, non di solo colpo d’occhio vive il potere, ma anche di comodità. I castelli sono un richiamo, sono un sussurro all’orecchio che dice “raggiungimi”. Hanno il fascino del remoto, del distante, dell’inaccessibile, come certe montagne. Sono un moto di movimento. Si fa fatica a resistere loro. Luigi Marchisio, che vinse il Giro d’Italia del 1930, disse a Orio Vergani, qualche anno dopo il suo ritiro, che imparò ad andare in bicicletta per una ragione che con il ciclismo non aveva nulla a ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 maggio 2022) I castelli stanno in alto per essere scomodi e sono scomodi perché stanno in alto. Mica troppo, il giusto, abbastanza per osservare bene ogni cosa che sta loro attorno. I castelli sono nati perché il potere non era abbastanza solido, abbastanza rassicurante, in special modo per chi il potere lo deteneva. Altrimenti pure i potenti se ne sarebbero stati giù, a valle, non di solo colpo d’occhio vive il potere, ma anche di comodità. I castelli sono un richiamo, sono un sussurro all’orecchio che dice “raggiungimi”. Hanno il fascino del remoto, del distante, dell’inaccessibile, come certe montagne. Sono un moto di movimento. Si fa fatica a resistere loro. Luigi Marchisio, che vinse ild’del 1930, disse a Orio Vergani, qualche anno dopo il suo ritiro, che imparò ad andare in bicicletta per una ragione che con il ciclismo non aveva nulla a ...

