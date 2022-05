Giro d’Italia, prima tappa all’olandese van der Poel (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Giro d'Italia 2022 si apre nel segno dell'olandese Mathieu van der Poel. Il capitano della Alpecin - Fenix si è imposto nella prima tappa ungherese (Budapest - Visegrad, 195 chilometri) al termine di un serrato testa a testa con l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert), superato solamente negli ultimi metri. Terza piazza per lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious) che precede Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost). Mentre, alle spalle della coppia di testa, cade pochi metri prima del traguardo Caleb Ewan (Lotto Soudal).Importante anche il sesto posto di Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) che guadagna 4 secondi sugli altri uomini di classifica. Buon piazzamento in top10 per Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Andrea Vendrame (Ag2r Citroën) rispettivamente ottavo e nono. Domani ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 maggio 2022) Ild'Italia 2022 si apre nel segno dell'olandese Mathieu van der. Il capitano della Alpecin - Fenix si è imposto nellaungherese (Budapest - Visegrad, 195 chilometri) al termine di un serrato testa a testa con l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert), superato solamente negli ultimi metri. Terza piazza per lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain Victorious) che precede Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost). Mentre, alle spalle della coppia di testa, cade pochi metridel traguardo Caleb Ewan (Lotto Soudal).Importante anche il sesto posto di Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) che guadagna 4 secondi sugli altri uomini di classifica. Buon piazzamento in top10 per Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Andrea Vendrame (Ag2r Citroën) rispettivamente ottavo e nono. Domani ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - infoitsport : Giro d’Italia: Van der Poel batte Girmay a Visegrad, è prima maglia rosa - bestpolicyman : Ma la partenza del giro d'Italia in Ungheria la voluta Matteo Salvini? -