Giro d’Italia, cresce l’attesa nei Campi Flegrei: risotto e tiramisù ‘rosa’ (Di venerdì 6 maggio 2022) cresce l’attesa a Napoli e nei Campi Flegrei per il passaggio del Giro d’Italia il prossimo 14 maggio per la tappa che si snoderà tra il lungomare partenopeo e i comuni Flegrei di Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida e Bacoli. In quest’ultimo in particolare l’entusiasmo si sta traducendo in proposte gastronomiche create ad hoc per l’occasione. E’ il caso del piatto “Giro d’Italia” ideato dall’Hosteria Bugiarda, ristorante a ridosso delle Terme di Baia: riso rosa mantecato alla bisque di gamberi, burro di bufala campana, estratto di barbabietola e battuto di gamberi di Procida sono gli ingredienti selezionati e disposti per evocare la maglia rosa, simbolo del Giro; a completare l’opera, il tricolore di prezzemolo e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022)a Napoli e neiper il passaggio delil prossimo 14 maggio per la tappa che si snoderà tra il lungomare partenopeo e i comunidi Pozzuoli, Quarto, Monte di Procida e Bacoli. In quest’ultimo in particolare l’entusiasmo si sta traducendo in proposte gastronomiche create ad hoc per l’occasione. E’ il caso del piatto “” ideato dall’Hosteria Bugiarda, ristorante a ridosso delle Terme di Baia: riso rosa mantecato alla bisque di gamberi, burro di bufala campana, estratto di barbabietola e battuto di gamberi di Procida sono gli ingredienti selezionati e disposti per evocare la maglia rosa, simbolo del; a completare l’opera, il tricolore di prezzemolo e ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : ??How to watch the 2022 Giro d'Italia?? - gcnItalia : Benvenuti al Giro d'Italia 2022! Da oggi fino al 29 Maggio trasmetteremo in diretta* sulla RaceTV dell'App di GCN… - wasabi1803 : RT @Bardiani_CSF: La prima tappa del Giro d’Italia é pronta a partire ecco l’accoglienza del pubblico di Budapest per la Bardiani CSF Faiza… -