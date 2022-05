Giro d’Italia 2022, van der Poel prima maglia rosa (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Mathieu van der Poel vince la prima tappa del Giro d’Italia 2022 e indossa la maglia rosa. L’olandese si impone nella frazione da Budapest a Visegrad di 195 km precedendo allo sprint l’eritreo Biniam Girmay. Caduta nell’ultimo km per l’australiano Caleb Ewan, che riesce a tagliare il traguardo. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Mathieu van dervince latappa dele indossa la. L’olandese si impone nella frazione da Budapest a Visegrad di 195 km precedendo allo sprint l’eritreo Biniam Girmay. Caduta nell’ultimo km per l’australiano Caleb Ewan, che riesce a tagliare il traguardo. Funweek.

