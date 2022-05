Giro d’Italia 2022, Van der Poel: “Molto felice di aver preso subito la maglia rosa” (Di venerdì 6 maggio 2022) “È stato davvero difficile tenere la posizione nell’ultima salita. Sono rimasto chiuso più volte e ho dovuto trovare spazio, il che mi è costato parecchia energia. Sono Molto felice di avere la maglia rosa dopo la maglia gialla. Questa era un’opportunità unica per provare a prenderla, non capita tutti gli anni di avere la possibilità di prendere la maglia rosa su una tappa con un finale adatto alle mie caratteristiche”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport dell’olandese Mathieu Van der Poel, vincitore della prima tappa del Giro d’Italia 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “È stato davvero difficile tenere la posizione nell’ultima salita. Sono rimasto chiuso più volte e ho dovuto trovare spazio, il che mi è costato parecchia energia. Sonodie ladopo lagialla. Questa era un’opportunità unica per provare a prenderla, non capita tutti gli anni die la possibilità di prendere lasu una tappa con un finale adatto alle mie caratteristiche”. Queste le parole ai microfoni di Rai Sport dell’olandese Mathieu Van der, vincitore della prima tappa del. SportFace.

