Giro d'Italia 2022, Sonny Colbrelli: "Per me è già tanto essere ancora qui. Faccio uscite in bici di 2 ore" (Di venerdì 6 maggio 2022) Ha fatto oggi il suo debutto come "ospite d'onore" del Processo alla Tappa, Sonny Colbrelli, coinvolto dalla Rai in un momento molto delicato della sua carriera. Com'è noto infatti, il 31enne è stato costretto a fermarsi nella sua attività a causa di un problema cardiaco riscontrato durante la recente Volta a Catalunya. Durante il suo intervento, inevitabilmente il primo argomento trattato è stato proprio quello relativo al suo stato di salute e alla sua riabilitazione: "Bisogna sorridere, la cosa importante è che sono qui a parlare con voi. Un passo alla volta sto iniziando a riallenarmi, per ora uscite molto blande, un paio d'ore al massimo. È come essere rinato, la bici è sempre importante per me. Poi si vedrà il da farsi, per ora mi godo la famiglia e i bambini". Prima di parlare della tappa ...

