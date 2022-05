GIRO D’ITALIA 2022: SI ALZA IL SIPARIO SULLA CELEBRE CORSA CICLISTICA. DATE, ORARI E VOLTI (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo lo slittamento a ottobre del 2020 e le porte chiuse del 2021, la CORSA rosa torna come sempre, senza le limitazioni degli ultimi due, durissimi anni di pandemia. Dalla partenza di Budapest all’arrivo di Verona saranno 21 giorni di grande spettacolo e di straordinarie emozioni, quelle che il ciclismo, con il suo epos narrativo, sa regalare ai telespettatori. 11:15 ASPETTANDO IL GIRO (RAI SPORT) Il racconto giornaliero del GIRO sulle reti Rai, coordinato da Franco Bortuzzo e Carlo Bufacchi, comincerà tre quarti d’ora prima della partenza di ogni tappa (l’ORARIo è variabile e segue l’ora di inizio di ogni frazione) con “Aspettando il GIRO”, condotto da Tommaso Mecarozzi con Beppe Conti. Nel corso della trasmissione, che andrà in onda dal Villaggio di partenza, allestito ogni giorno nella città da ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo lo slittamento a ottobre del 2020 e le porte chiuse del 2021, larosa torna come sempre, senza le limitazioni degli ultimi due, durissimi anni di pandemia. Dalla partenza di Budapest all’arrivo di Verona saranno 21 giorni di grande spettacolo e di straordinarie emozioni, quelle che il ciclismo, con il suo epos narrativo, sa regalare ai telespettatori. 11:15 ASPETTANDO IL(RAI SPORT) Il racconto giornaliero delsulle reti Rai, coordinato da Franco Bortuzzo e Carlo Bufacchi, comincerà tre quarti d’ora prima della partenza di ogni tappa (l’o è variabile e segue l’ora di inizio di ogni frazione) con “Aspettando il”, condotto da Tommaso Mecarozzi con Beppe Conti. Nel corso della trasmissione, che andrà in onda dal Villaggio di partenza, allestito ogni giorno nella città da ...

