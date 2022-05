Giro d’Italia 2022, risultati, classifica e ordine di arrivo prima tappa: vince Van der Poel ed è maglia rosa (Di venerdì 6 maggio 2022) Mathieu Van der Poel apre le danze ed è la prima maglia rosa. I risultati, la classifica e l’ordine di arrivo della prima tappa del Giro d’Italia 2022, da Budapest a Visegrad in Ungheria, sede della grande partenza di quest’anno con tre frazioni previste. In terra magiara dopo 195 km si impone il corridore belga in volata ristretta. Lunga fuga a due con Bais e Tagliani, entrambi dell’Androni Giocattoli, che vengono ripresi a venticinque km dall’arrivo. Si organizzano a quel punto le formazioni dei velocisti, anche se c’è una salita da affrontare nel finale. Qui Naesen tenta il grande allungo a 4 km dall’arrivo, nessuno reagisce ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Mathieu Van derapre le danze ed è la. I, lae l’didelladel, da Budapest a Visegrad in Ungheria, sede della grande partenza di quest’anno con tre frazioni previste. In terra magiara dopo 195 km si impone il corridore belga in volata ristretta. Lunga fuga a due con Bais e Tagliani, entrambi dell’Androni Giocattoli, che vengono ripresi a venticinque km dall’. Si organizzano a quel punto le formazioni dei velocisti, anche se c’è una salita da affrontare nel finale. Qui Naesen tenta il grande allungo a 4 km dall’, nessuno reagisce ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - hatugenchu : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa! ?? ????… - AtlanticoEmi : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa! ?? ????… -