Giro d'Italia 2022, prossima tappa Budapest-Budapest: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di venerdì 6 maggio 2022) Questa mattina ha preso il via dall'Ungheria il Giro d'Italia 2022. Fra poche ore saremo a conoscenza di colui che vestirà la prima Maglia Rosa di questa edizione, ma la classifica potrebbe cambiare profondamente già domani con l'insidiosa cronometro di Budapest, di 9200 metri ma con il finale che arride agli scalatori. percorso Per più di sette chilometri e mezzo i corridori andranno incontro a strade molto ampie, sfilando vicino alle coste del Danubio. Lasciato il fiume, il percorso cambia e si inizia a guardare all'insù. Appena dopo il rilevamento cronometrico inizia lo strappo finale, che tocca immediatamente le pendenze massime al 14% per poi assestarsi sul 4% fino al traguardo.

