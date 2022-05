Giro d’Italia 2022, pagelle prima tappa Budapest-Visegrad: Van der Poel perfetto, sua la prima rosa (Di venerdì 6 maggio 2022) Le pagelle della prima tappa del Giro d’Italia 2022, che si è aperto oggi con i 195 chilometri da Budapest a Visegrad che hanno subito regalato un finale spettacolare e pirotecnico. Dopo una lunga marcia di avvicinamento, con la fuga di giornata scattata nei primissimi chilometri e controllata dal gruppo senza patemi, gli ultimi chilometri di leggera salita verso il castello di Visegrad hanno deciso la tappa e la prima maglia rosa. Protagonista assoluto Mathieu Van der Poel, che rispetta il pronostico e inizia il suo Giro nel migliore dei modi. L’olandese brucia tutti nel finale e “nega” la favola dell’eritreo Girmay ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Ledelladel, che si è aperto oggi con i 195 chilometri dache hanno subito regalato un finale spettacolare e pirotecnico. Dopo una lunga marcia di avvicinamento, con la fuga di giornata scattata nei primissimi chilometri e controllata dal gruppo senza patemi, gli ultimi chilometri di leggera salita verso il castello dihanno deciso lae lamaglia. Protagonista assoluto Mathieu Van der, che rispetta il pronostico e inizia il suonel migliore dei modi. L’olandese brucia tutti nel finale e “nega” la favola dell’eritreo Girmay ...

