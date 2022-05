Giro d’Italia 2022, ordine d’arrivo e risultati prima tappa. Van der Poel precede Girmay, 6° Carapaz, 21° Nibali (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi, venerdì 6 maggio, la frazione Budapest-Visegrád, di 195 km, incorona il primo vincitore del Giro d’Italia 2022 di ciclismo su strada: il neerlandese Mathieu Van Der Poel, con il successo odierno indossa la maglia di leader di tre delle quattro principali classifiche individuali. Infatti, trattandosi della prima frazione della Corsa Rosa, il simbolo del primato viene indossato dal corridore dell’Alpecin-Fenix, che veste anche la Maglia Ciclamino di miglior corridore nella classifica a punti e quella Azzurradi leader della graduatoria dei GPM. L’eritreo Biniam Girmay, secondo, veste invece la Maglia Bianca di leader della classifica dei giovani, mentre il terzo classificato nella frazione odierna ed in classifica generale è l’iberico Peio ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi, venerdì 6 maggio, la frazione Budapest-Visegrád, di 195 km, incorona il primo vincitore deldi ciclismo su strada: il neerlandese Mathieu Van Der, con il successo odierno indossa la maglia di leader di tre delle quattro principali classifiche individuali. Infatti, trattandosi dellafrazione della Corsa Rosa, il simbolo delto viene indossato dal corridore dell’Alpecin-Fenix, che veste anche la Maglia Ciclamino di miglior corridore nella classifica a punti e quella Azzurradi leader della graduatoria dei GPM. L’eritreo Biniam, secondo, veste invece la Maglia Bianca di leader della classifica dei giovani, mentre il terzo classificato nella frazione odierna ed in classifica generale è l’iberico Peio ...

