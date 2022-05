Giro d’Italia 2022, oggi il via da Budapest: così la prima tappa (Di venerdì 6 maggio 2022) oggi da Budapest, capitale dell’Ungheria, prende avvio la 105a edizione del Giro d’Italia, che lo corso anno fu vinto dal colombiano Egan Bernal. Le tappe saranno in tutto 21, mentre nella giornata odierna si copriranno i primi 195 chilometri dei 3445 previsti. Ecco cosa c’è da sapere. Analisi della 1a tappa: Budapest – Visegrad La prima tappa del Giro 2022, è quella che collega Budapest, capitale ungherese, a Visegrad. Lunga 195 chilometri, la Budapest-Visegrad non presenta sulla carta difficoltà particolare. Il percorso è infatti pianeggiante e piuttosto lineare. Il difficile, semmai, arriva proprio negli ultimi 6000 metri. In questo segmento del percorso, infatti, sulla strada ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)da, capitale dell’Ungheria, prende avvio la 105a edizione del, che lo corso anno fu vinto dal colombiano Egan Bernal. Le tappe saranno in tutto 21, mentre nella giornata odierna si copriranno i primi 195 chilometri dei 3445 previsti. Ecco cosa c’è da sapere. Analisi della 1a– Visegrad Ladel, è quella che collega, capitale ungherese, a Visegrad. Lunga 195 chilometri, la-Visegrad non presenta sulla carta difficoltà particolare. Il percorso è infatti pianeggiante e piuttosto lineare. Il difficile, semmai, arriva proprio negli ultimi 6000 metri. In questo segmento del percorso, infatti, sulla strada ...

