Giro d'Italia 2022, Mikel Landa cerca riscatto dopo il ritiro dello scorso anno: "Vorrei quella maglia rosa che mai ho indossato" (Di venerdì 6 maggio 2022) Il corridore basco della Bahrain-Victorious Mikel Landa affila gli artigli a poche ore dall'inizio del Giro d'Italia 2022. Reduce dalla delusione dello scorso anno, quando una brutta caduta lo costrinse al ritiro prematuro, l'iberico vuole riscattarsi e punta senza mezzi termini a quella maglia rosa che non è mai riuscito a vestire. Due le vittorie di tappa di Landa al Giro, dato il periodo di forma e la grande compagine al suo supporto è lecito attendersi quantomeno il terzo acuto della carriera. La frazione di martedì con arrivo sull'Etna ben si addice alle sue caratteristiche da scalatore (le salite lunghe da sempre sono nelle corde del classe '89), ...

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - Gaia_Mai_ : Buongiornissimo e buon giro d'italia a tutti ma soprattutto al vincitore carapaz - Salvato43676072 : ??GIRO D'ITALIA 2022?? -