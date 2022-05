Giro d’Italia 2022: Mathieu van der Poel non sbaglia e si prende la prima Maglia Rosa. Battuto Girmay, ottavo Ulissi (Di venerdì 6 maggio 2022) Un finale thrilling per la prima tappa del Giro d’Italia 2022: si apre con un emozionante sprint a due il cammino lungo il Bel Paese, scattato però dall’Ungheria. Nella frazione da Budapest a Visegrád il favorito numero uno, Mathieu van der Poel, non sbaglia e beffa l’eritreo Biniam Girmay, agguantando così la prima Maglia Rosa. Dopo il simbolo del primato l’anno scorso al Tour de France, un’altra perla per il fenomeno olandese che in quest’annata aveva già agguantato il Giro delle Fiandre. Pronti, via ed è andata la prima avventura di questa Corsa Rosa. Due compagni di squadra a tentare la fuga da lontanissimo: Mattia Bais e Filippo ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Un finale thrilling per latappa del: si apre con un emozionante sprint a due il cammino lungo il Bel Paese, scattato però dall’Ungheria. Nella frazione da Budapest a Visegrád il favorito numero uno,van der, none beffa l’eritreo Biniam, agguantando così la. Dopo il simbolo delto l’anno scorso al Tour de France, un’altra perla per il fenomeno olandese che in quest’annata aveva già agguantato ildelle Fiandre. Pronti, via ed è andata laavventura di questa Corsa. Due compagni di squadra a tentare la fuga da lontanissimo: Mattia Bais e Filippo ...

