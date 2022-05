Giro d’Italia 2022, Mathieu Van der Poel competitivo anche a cronometro. Può tenere la maglia rosa fino all’Etna (Di venerdì 6 maggio 2022) La prima tappa del Giro d’Italia 2022 ha ripagato le attese della vigilia. Folla e spettacolo sulla rampa finale di Visegrad che ha incoronato un immenso Mathieu Van der Poel: il neerlandese è scattato al momento giusto sopravanzando a pochi metri dalla linea d’arrivo l’eritreo Biniam Girmay. Successo importante quello del pupillo di casa Alpecin-Fenix, bravo a centrare l’obiettivo di inizio rassegna (la conquista della maglia rosa che mancava al palmares) già nel segmento d’esordio. Un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire, nonostante il finale concitato che ha escluso dalla battaglia per il trionfo l’australiano Caleb Ewan. Ora la domanda da porsi è la seguente: riuscirà Van der Poel a conservare il simbolo del primato fino ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) La prima tappa delha ripagato le attese della vigilia. Folla e spettacolo sulla rampa finale di Visegrad che ha incoronato un immensoVan der: il neerlandese è scattato al momento giusto sopravanzando a pochi metri dalla linea d’arrivo l’eritreo Biniam Girmay. Successo importante quello del pupillo di casa Alpecin-Fenix, bravo a centrare l’obiettivo di inizio rassegna (la conquista dellache mancava al palmares) già nel segmento d’esordio. Un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire, nonostante il finale concitato che ha escluso dalla battaglia per il trionfo l’australiano Caleb Ewan. Ora la domanda da porsi è la seguente: riuscirà Van dera conservare il simbolo del primato...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 - Stage 1?? | Tappa 1?? ?? ???? @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa… - giroditalia : Smile, the Giro d’Italia has finally started! ?? Hey sorridi! Il Giro d'Italia è cominciato! ?? #Giro - giroditalia : ??How to watch the 2022 Giro d'Italia?? - OA_Sport : Giro d’Italia 2022, Mathieu Van der Poel competitivo anche a cronometro. Può tenere la maglia rosa fino all’Etna… - isbsh : Giro d'Italia 2022 | Stage 1 | Last km -