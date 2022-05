Giro d'Italia 2022, Landa ci crede: 'Vorrei la rosa che non ho mai indossato' (Di venerdì 6 maggio 2022) Mikel Landa Budapest, 6 maggio 2022 - Tanto talento in salita, tante caratteristiche e capacità utili per essere protagonista in un grande Giro, ma anche tanta sfortuna. Mikel Landa ritenta la carta ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) MikelBudapest, 6 maggio- Tanto talento in salita, tante caratteristiche e capacità utili per essere protagonista in un grande, ma anche tanta sfortuna. Mikelritenta la carta ...

Advertising

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - ilariadamico02 : RT @frateclub: che ne dite, aggiungiamo altre foto in giro per l’italia??????? - LaTerzaStella : RT @ItaliaNFT_art: Cosa succede quando una competizione che ha più di cento anni incontra la tecnologia del momento? Qualcosa di straordina… -