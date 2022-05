Giro d’Italia 2022, episodio 1: Van Der Poel non tradisce. È lui la prima maglia rosa (Di venerdì 6 maggio 2022) Maggio per gli italiani è un mese speciale. Lungo le strade del Bel Paese infatti, da ben 113 anni, c’è un sottile filo rosa che si sposta di giorno in giorno per tre lunghe settimane, da nord a sud, da est a ovest, dal mare alla montagna passando per le dolci colline e le verdi pianure. Questo filo che lega una Nazione intera si chiama Giro d’Italia, e quello che è scattato oggi da Budapest (Ungheria) è il 105º nella storia del ciclismo. Molti si chiederanno come mai Budapest, come mai l’Ungheria, il motivo è presto detto. Le partenze dall’estero donano lustro, sponsorizzazioni e denaro all’intera Carovana rosa, ma non sono così frequenti. Basti pensare che in 105 edizioni, questa è solo la 14ª volta che la corsa parte da un Paese straniero. La prima tappa ha sempre il sapore del primo giorno di ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) Maggio per gli italiani è un mese speciale. Lungo le strade del Bel Paese infatti, da ben 113 anni, c’è un sottile filoche si sposta di giorno in giorno per tre lunghe settimane, da nord a sud, da est a ovest, dal mare alla montagna passando per le dolci colline e le verdi pianure. Questo filo che lega una Nazione intera si chiama, e quello che è scattato oggi da Budapest (Ungheria) è il 105º nella storia del ciclismo. Molti si chiederanno come mai Budapest, come mai l’Ungheria, il motivo è presto detto. Le partenze dall’estero donano lustro, sponsorizzazioni e denaro all’intera Carovana, ma non sono così frequenti. Basti pensare che in 105 edizioni, questa è solo la 14ª volta che la corsa parte da un Paese straniero. Latappa ha sempre il sapore del primo giorno di ...

