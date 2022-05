Giro d’Italia 2022, Caleb Ewan non nasconde le ambizioni: “Ho visto il percorso, il finale di oggi è più facile di quanto immaginassi” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il folletto della Lotto Soudal Caleb Ewan è uno dei favoriti della vigilia per quanto concerne la prima tappa del Giro d’Italia 2022. Sprinter capace di rimonte fenomenali negli ultimi metri, Ewan ha messo nel mirino il segmento d’esordio che porterà in dote al vincitore anche la maglia rosa. Nei cinque chilometri di salita la battaglia si annuncia incandescente, ma l’australiano originario di Sidney non sembra temere le pendenze del tramo conclusivo e si dice fiducioso: “Sono andato a vedere il percorso – racconta in conferenza stampa – e devo dire che il finale è più facile di quanto pensassi, ma comunque non sarà una tappa semplice. Non ho niente da perdere e voglio provare a vedere cosa succede”. ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Il folletto della Lotto Soudalè uno dei favoriti della vigilia perconcerne la prima tappa del. Sprinter capace di rimonte fenomenali negli ultimi metri,ha messo nel mirino il segmento d’esordio che porterà in dote al vincitore anche la maglia rosa. Nei cinque chilometri di salita la battaglia si annuncia incandescente, ma l’australiano originario di Sidney non sembra temere le pendenze del tramo conclusivo e si dice fiducioso: “Sono andato a vedere il– racconta in conferenza stampa – e devo dire che ilè piùdipensassi, ma comunque non sarà una tappa semplice. Non ho niente da perdere e voglio provare a vedere cosa succede”. ...

