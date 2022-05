Giro d’Italia 2022 al via: un’edizione senza favoriti e senza big italiani. Lo spettacolo? È garantito da un percorso con tanta montagna (Di venerdì 6 maggio 2022) Da Budapest all’Arena di Verona. Dal 6 al 29 maggio. Quarantasette Gran Premi della montagna, 3445,6 km complessivi e 50.580 metri di dislivello (mai così tanti dal 2011). Appena otto le tappe adatte ai velocisti e solo 26 i chilometri assegnati alle cronometro. È l’edizione numero 105 del Giro d’Italia. Un appuntamento all’insegna della montagna fin dalla tappa inaugurale, che si concluderà in cima al Castello di Visegrad, nella capitale ungherese. Tre chilometri a una pendenza media del 5%. In assenza di un favorito per la vittoria finale, il vero protagonista è il percorso. L’Ungheria – dove vengono corse tre tappe – diventa la 14esima partenza dall’estero della storia del Giro (la prima nel 1965 da San Marino) e rappresenta il principio di un lungo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Da Budapest all’Arena di Verona. Dal 6 al 29 maggio. Quarantasette Gran Premi della, 3445,6 km complessivi e 50.580 metri di dislivello (mai così tanti dal 2011). Appena otto le tappe adatte ai velocisti e solo 26 i chilometri assegnati alle cronometro. È l’edizione numero 105 del. Un appuntamento all’insegna dellafin dalla tappa inaugurale, che si concluderà in cima al Castello di Visegrad, nella capitale ungherese. Tre chilometri a una pendenza media del 5%. In asdi un favorito per la vittoria finale, il vero protagonista è il. L’Ungheria – dove vengono corse tre tappe – diventa la 14esima partenza dall’estero della storia del(la prima nel 1965 da San Marino) e rappresenta il principio di un lungo ...

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - sportli26181512 : Gazzetta nel sommario: 'Altri capitali per Investcorp, closing a fine campionato': La prima pagina della Gazzetta d… - biserka30048567 : RT @fattoquotidiano: Giro d’Italia 2022 al via: un’edizione senza favoriti e senza big italiani. Lo spettacolo? È garantito da un percorso… -