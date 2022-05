Giamaica | relax | musica e avventure

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Un’isola delle Grandi Antille dalla natura incantevole, nota per il candore delle spiagge, che esaltano il turchese del mar dei Caraibi, ma anche per l’entroterra verdissimo che lascia letteralmente senza fiato, soprattutto se si raggiunge la vetta delle Blue Mountains a 2.200 metri di altezza, il punto più alto del Paese da dove ammirare un panorama che spazia su tutta l’isola. Un paesaggio boscoso e lussureggiante, alternato dalle coltivazioni di caffè, il “n Blue Mountain”, uno dei più pregiati al mondo, e vallate solcate dai fiumi dove scorre l’immaginazione. Fu così anche per lo scrittore inglese Ian Fleming, che fece di quest’isola il suo buen retiro per scrivere gli undici romanzi dedicati alle peripezie di James Bond, l’agente 007, anche se, gran parte dell’ispirazione la trovò in riva al mare, nel pittoresco villaggio di pescatori di Ocho Rios. La ...