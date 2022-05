Germinal serie tv su Rai 3: trama puntata 6 maggio 2022 (Di venerdì 6 maggio 2022) Germinal trama puntata. Stasera in tv giovedì 6 maggio 2022 va in onda in prima serata su Rai 3 la mini serie tratta dall’omonimo romanzo. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV Con Etienne alla guida lo sciopero dei minatori ha inizio. Per settimane assistiamo ad un braccio di ferro estenuante tra i lavoratori e la proprietà. Da un lato i padroni ricorrono alla violenza, chiamando a raccolta uomini senza scrupoli, guidati da Bressan, dall’altro i minatori coinvolgono la stampa, ricevendo l’aiuto inaspettato di Lantier, che dona alla causa 400 franchi. Ma Bressan capovolge il momentaneo successo dei minatori rubando i soldi e rapendo Etienne, inscenando così la falsa fuga del giovane con il ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 6 maggio 2022). Stasera in tv giovedì 6va in onda in prima serata su Rai 3 la minitratta dall’omonimo romanzo. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV Con Etienne alla guida lo sciopero dei minatori ha inizio. Per settimane assistiamo ad un braccio di ferro estenuante tra i lavoratori e la proprietà. Da un lato i padroni ricorrono alla violenza, chiamando a raccolta uomini senza scrupoli, guidati da Bressan, dall’altro i minatori coinvolgono la stampa, ricevendo l’aiuto inaspettato di Lantier, che dona alla causa 400 franchi. Ma Bressan capovolge il momentaneo successo dei minatori rubando i soldi e rapendo Etienne, inscenando così la falsa fuga del giovane con il ...

Advertising

AnnaMancini81 : Germinal seconda puntata – trama, cast, finale - ParliamoDiNews : Germinal serie tv di Rai 3: trama, cast attori, quante puntate sono - Piper Spettacolo Italiano | Blog magazine di… - Alban2Etienne : RT @anoukandaloro: #Germinal una serie di Alleanza europea coproduzione #raifiction #banijay #FranceTelevision andata in onda ieri sera… - EnfantProdige : RT @edo_urbani: @MandronePeppe @EnfantProdige ieri è andato in onda su Rai3 (silenziosamente e senza far rumore) la prima serie dell'allean… - edo_urbani : @MandronePeppe @EnfantProdige ieri è andato in onda su Rai3 (silenziosamente e senza far rumore) la prima serie del… -