Genoa-Juve 2-1 | rigore di Criscito al fotofinish

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilbatte 2-1 lantus nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I bianconeri, già certi del quarto posto, restano a 69 punti. Ilsale a quota 28 punti e rimane in corsa per la salvezza. Il match si accende nella ripresa con il lampo di Dybala. Controllo al limite dell’area e destro che buca Sirigu: 0-1 e lapuò giocare sul velluto. Dybala sfiora il bis centrando il palo, Kean spreca da 3 metri, Vlahovic spara su Sirigu. Laspreca e il, alle corde, reagisce nel finale. La difesa bianconera si addormenta, De Sciglio non chiude e Gudmundsson può battere Szczesny: 1-1 all’87’. Laprova a completare il disastro con un folle disimpegno di Rabiot che regala palla alnell’area ...

Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Criscito su rigore al 96' ribalta la Juve: il Genoa continua a credere nella salvezza - TuttoMercatoWeb : Clamoroso a Marassi! Vince il Genoa 2-1 contro la Juve su rigore di Criscito! - Genna1962 : @ciccicocco72 Dopo tanti affari fatti dalla juve oggi l’ha fatto il Genoa e domenica giocano con Un altra gemellata uuuuunapoli - dnapoli1997 : @C___Jimmy Non c’entra niente sud o nord dipende anche dai buoni rapporti fra società. Genoa e Juve fanno sempre qu… -

GENOVA - Dopo aver faticosamente spezzato le reni al Venezia ultimo , laè riuscita a farsi rimontare dalla penultima in classifica (2 - 1), manco Marassi fosse il Bernabeu e ilil Real: ma anche i bianconeri sono riusciti a prendere due gol nell'ultimo scorcio, ...Nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A, ilsupera in rimonta per 2 - 1 lae torna in corsa per la salvezza. In gol Dybala, Gudmundsson e Criscito (su rigore). Guarda le foto più belle del matchClamoroso a Marassi. La Juventus cade con il Genoa e spreca l’opportunità di balzare al terzo posto in classifica. Non basta ai bianconeri il gol di Dybala ad inizio ripresa. Le reti di Gudmundsson al ...Alexander Blessin, allenatore del Genoa, dopo la vittoria contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "Avevo delle buone sensazioni su tutta la squadra, soprattutto su Criscito e sono ...