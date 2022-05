Futuro Ospina, inequivocabile annuncio dell’agente: il Tweet (Di venerdì 6 maggio 2022) Futuro Ospina arriva l'inequivocabile Tweet dell'agente che parla i trattative già avviate L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 6 maggio 2022)arriva l'dell'agente che parla i trattative già avviate L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

marinabeccuti : Napoli, il futuro di Ospina ancora incerto - Torinogranatait : Napoli, il futuro di Ospina ancora incerto - aangariswant : RT @LazioNews_24: Ag. #Ospina: «Andrà via a zero, ci sono tante possibilità». La #Lazio osserva - LazioNews_24 : Ag. #Ospina: «Andrà via a zero, ci sono tante possibilità». La #Lazio osserva - laziopress : Calciomercato Lazio, l’agente di Ospina sul futuro: “Coglieremo l’occasione migliore” -