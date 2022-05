Fuori il nuovo singolo di Sanga | Cherosene

(Di venerdì 6 maggio 2022)Dal 6 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “” (Platinum Label), ildi, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dall’8 aprile. “” racconta la rabbia e il rimorso per una delusione d’amore. A ritmo di basso e batterie,racconta, come cita nel ritornello “da domani io non ci sarò, hai toccato proprio il fondo”, la sua decisione di non voler più nessun tipo di rapporto con questa persona. La creazione artistica della canzone è caratterizzata da un ambiente giocoso e spensierato, dove la direzione artistica del Producer Seck, aiuta il giovanissimo artista ad esprimersi nel migliore dei modi attraverso la sua passione musicale; la produzione è stata curata da Biava. Spiega ...

Advertising

WARNERMUSICIT : Questo venerdì ha tutta un'altra musica ???? Fuori ora '2 Step' il nuovo singolo di @edsheeran feat. @IlVeroUltimo!… - ligabue : Ecco il titolo del mio nuovo pezzo, fuori a mezzanotte. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Pentagono denuncia Putin per la sua 'depravazione'. 'E' difficile guardare a quello che stanno facendo… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ?? Fuori il nuovo volume edito da @Ed_NuovaCultura e curato da @g_natalizia @bandicary @LorenzoTerm E.Tosti Di Stefano.… - Cicci35563828 : RT @EPalazzotto: Dopo 33 anni chiude #Telejato: la TV antimafia di #PinoManiaci è fuori dalla graduatoria del nuovo digitale terrestre. ‘N… -

Liguria Notizie

Uncaso di positività alla peste suina africana è stato scoperto a Campo Ligure, in provincia di ... il primodalle regioni Liguria e in Piemonte dove nella zona infetta sono stati fino ad ......ferroviario di Corsico finito sempre nelle sue mani! Leggi Anche Mario Enrico Delpini è il... Proprio dalla puntata didal Coro ho appreso come il Papa si sia espresso in un incontro ... Fuori il nuovo video dei Toolbar Aumenta la presenza straniera nella Tuscia. Secondo l'ultimo rapporto Istat, al 1° gennaio i non italiani censiti nella provincia erano 30.195 contro i 29.769 dell'anno precedente, ...Coronavirus Marche, lieve aumento nuovi positivi e ricoveri reparti intensivi. Scendono il numero dei decessi - picenotime.it - IT ...