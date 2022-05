Fumata nera al Coreper, L’Europa ancora spaccata su nuove sanzioni a Russia (Di venerdì 6 maggio 2022) Si è conclusa ancora senza accordo a Bruxelles la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue (Coreper), che era stata convocata per la seconda volta stamattina per discutere il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia per l'invasione in Ucraina, il sesto, proposto dalla Commissione europea. Secondo fonti diplomatiche a Bruxelles, "è molto probabile che il Coreper venga riconvocato domani, o anche domenica. Dipende dalle trattative che si svilupperanno in queste ore. L'obiettivo - hanno sottolineato le fonti - rimane quello di approvare il sesto pacchetto prima di lunedì".Il sesto pacchetto era stato presentato a grandi linee mercoledì a Strasburgo dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, davanti alla plenaria del Parlamento europeo. Il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 6 maggio 2022) Si è conclusasenza accordo a Bruxelles la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue (), che era stata convocata per la seconda volta stamattina per discutere il nuovo pacchetto dicontro laper l'invasione in Ucraina, il sesto, proposto dalla Commissione europea. Secondo fonti diplomatiche a Bruxelles, "è molto probabile che ilvenga riconvocato domani, o anche domenica. Dipende dalle trattative che si svilupperanno in queste ore. L'obiettivo - hanno sottolineato le fonti - rimane quello di approvare il sesto pacchetto prima di lunedì".Il sesto pacchetto era stato presentato a grandi linee mercoledì a Strasburgo dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, davanti alla plenaria del Parlamento europeo. Il ...

