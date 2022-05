Forza Nuova, scontro in aula sull’autorizzazione a muoversi verso la Cgil. Il racconto della Polizia: «In 25 contro migliaia di persone» (Di venerdì 6 maggio 2022) Procede a tappe Forzate il processo nei confronti di Giuliano Castellino, Luigi Aronica, Roberto Fiore e altri accusati di devastazione e saccheggio della sede nazionale della Cgil, in corso Italia a Roma. E da oggi, 6 maggio, iniziano le audizioni in aula dei funzionari della Digos e della Polizia di stato che quel 9 ottobre si occuparono di gestire piazza del Popolo e, soprattutto, lo spostamento dalla piazza al sindacato. La trattativa in piazza Il racconto dei fatti è affidato prima di tutto al dirigente della Digos più alto in grado presente quel giorno in piazza, Luigi Cardarello. A trattare con la Polizia è Luigi Aronica, ex Nar e ora attivista tanto di Forza ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Procede a tappete il processo nei confronti di Giuliano Castellino, Luigi Aronica, Roberto Fiore e altri accusati di devastazione e saccheggiosede nazionale, in corso Italia a Roma. E da oggi, 6 maggio, iniziano le audizioni indei funzionariDigos edi stato che quel 9 ottobre si occuparono di gestire piazza del Popolo e, soprattutto, lo spostamento dalla piazza al sindacato. La trattativa in piazza Ildei fatti è affidato prima di tutto al dirigenteDigos più alto in grado presente quel giorno in piazza, Luigi Cardarello. A trattare con laè Luigi Aronica, ex Nar e ora attivista tanto di...

Advertising

Antonio_Tajani : .@forza_italia si è battuta per evitare nuove tasse sulle case degli italiani. Ci siamo riusciti grazie al lavoro s… - Alexbelf1 : @bmwstar82 @HariSel95300131 @mentecritica Vai a guardare i tatuaggi dei nostri parà della Folgore, o dei membri di… - andrea_brusss : Questi del manifesto qui sotto sono dei veri putiniani, non i pacifisti o chi è critico sulle scelte dell'occidente… - Angeloman70 : @giul_buz @CremaschiG @CCKKI @Corriere @potere_alpopolo Allora prima di invocare le bombe denazificatrici in casa d… - tortellinigay : o il suo pg mette zizzania tra ludovica e zurzolo (le risate che mi farei in tal caso) o il suo pg e quello di kysh… -