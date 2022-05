Forza Italia, subito un incarico regionale per D’Occhio (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al fine di fortificare le proposte programmatiche il Coordinamento regionale di Forza Italia di intesa con il responsabile nazionale dei dipartimenti ha provveduto a individuare il prof Pasquale Perrone Filardi come Responsabile regionale dei dipartimenti, l’ing. Pino D’Occhio (in foto con il commissario provinciale sannita Francesco Maria Rubano) come Responsabile regionale del dipartimento ambiente, la dottoressa Amelia Forte come Responsabile regionale del dipartimento politiche sociali e famiglia. Seguirà l’individuazione di altre proposte per rafForzare la proposta di governo”. Così in una nota di Forza Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al fine di fortificare le proposte programmatiche il Coordinamentodidi intesa con il responsabile nazionale dei dipartimenti ha provveduto a individuare il prof Pasquale Perrone Filardi come Responsabiledei dipartimenti, l’ing. Pino(in foto con il commissario provinciale sannita Francesco Maria Rubano) come Responsabiledel dipartimento ambiente, la dottoressa Amelia Forte come Responsabiledel dipartimento politiche sociali e famiglia. Seguirà l’individuazione di altre proposte per rafre la proposta di governo”. Così in una nota di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

