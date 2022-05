Forza Italia: in attesa di Berlusconi, chi sono gli ultimi 3 nominati (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In attesa della convention del 20 e 21 maggio alla Mostra d’Oltremare con Silvio Berlusconi, Forza Italia in Campania completa la sua squadra di governo interno con altre 3 nomine. “Al fine di rafForzare le proposte programmatiche – si legge in una nota del coordinamento regionale azzurro – d’intesa con il responsabile nazionale dei dipartimenti, abbiamo provveduto a individuare il professor Pasquale Perrone Filardi responsabile regionale dei dipartimenti, l’ingegner Pino D’Occhio responsabile regionale del dipartimento ambiente e la dottoressa Amelia Forte responsabile regionale del dipartimento politiche sociali e famiglia”. I tre nuovi dirigenti, assieme ai leader campani del partito Mimmo De Siano e Fulvio Martusciello, avranno il compito di far voltare ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Indella convention del 20 e 21 maggio alla Mostra d’Oltremare con Silvioin Campania completa la sua squadra di governo interno con altre 3 nomine. “Al fine di rafre le proposte programmatiche – si legge in una nota del coordinamento regionale azzurro – d’intesa con il responsabile nazionale dei dipartimenti, abbiamo provveduto a individuare il professor Pasquale Perrone Filardi responsabile regionale dei dipartimenti, l’ingegner Pino D’Occhio responsabile regionale del dipartimento ambiente e la dottoressa Amelia Forte responsabile regionale del dipartimento politiche sociali e famiglia”. I tre nuovi dirigenti, assieme ai leader campani del partito Mimmo De Siano e Fulvio Martusciello, avranno il compito di far voltare ...

