Fisco: Tajani, 'non potevamo permettere patrimoniale, avanti con delega' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Forza Italia si è battuta per evitare nuove tasse sulle case degli italiani. Ci siamo riusciti grazie al lavoro svolto con il Presidente Draghi. La casa è il bene che abbiamo più a cuore. Non potevamo permettere nessuna nuova patrimoniale. Ora avanti con la delega fiscale". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Forza Italia si è battuta per evitare nuove tasse sulle case degli italiani. Ci siamo riusciti grazie al lavoro svolto con il Presidente Draghi. La casa è il bene che abbiamo più a cuore. Nonnessuna nuova. Oracon lafiscale". Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Advertising

tfnews_t : #Fisco, #Salvini e #Tajani festeggiano l’intesa. #Meloni “dispiaciuta” #giorgiameloni #matteosalvini… - PoliticaNewsNow : Fisco, Tajani: 'Per Forza Italia fondamentale no tasse sulla casa' - Agenparl : FISCO: TAJANI, PER FORZA ITALIA FONDAMENTALE NO TASSE SULLA CASA) - - infoitinterno : Fisco: Tajani, 'sentito Draghi, su catasto vicini a svolta' - TV7Benevento : Fisco: Tajani, 'sentito Draghi, su catasto vicini a svolta' - -