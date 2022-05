Finlandia: “La Russia ci spinge a entrare nella Nato, per l’Ue una strategia economica comune” (Di venerdì 6 maggio 2022) Il ministro del Commercio estero Ville Skinnari: «Nel caso peggiore siamo tutti pronti ad andare al fronte». La visita in Italia: «Discutiamo alleanze tecnologiche congiunte. Complicato fissare un tetto al prezzo del gas» Leggi su lastampa (Di venerdì 6 maggio 2022) Il ministro del Commercio estero Ville Skinnari: «Nel caso peggiore siamo tutti pronti ad andare al fronte». La visita in Italia: «Discutiamo alleanze tecnologiche congiunte. Complicato fissare un tetto al prezzo del gas»

