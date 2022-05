“Finimondo” | il nuovo singolo di Myss Keta

(Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO – La fine del mondo? È sotto il vestito di. Non certo sulla sua agenda, perché anche durante l’apocalisse la nostra Diva non rinuncia a sfrecciare sul lungomare a bordo di una Giulietta Spider, capelli “biondo Carrà” al vento e il volume a palla sulle note di una canzone estiva, che dai favolosi anni Sessanta rimbalza in un tempo indefinito. Campionata in chiave techno, ca va sans dire. Fra Edoardo Vianello e Terry Gilliam, esce oggi (6 maggio) che anticipa CLUB TOPPERIA, il prossimo album in uscita il 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia. Prodotto dal giovane e talentuoso producer Greg Willen, che per l’occasione campiona nientemeno che Il Capello dell’iconico padre di tutte le hit estive, e la partecipazione di Walter Ferrari aka I miei migliori complimenti,è il racconto lisergico di un ...

