Festa dell’Europa: al via “Futura Yeah!”, l’hackathon creativo per immaginare la scuola del futuro ispirata ai valori dell’Ue (Di venerdì 6 maggio 2022) Ministero Istruzione - Un hackathon creativo dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di costruire una campagna di valorizzazione della scuola Futura ispirata ai valori dell’Europa. È “Futura Yeah!” (Youth European Action Hackathon), l’evento promosso dal Ministero dell’Istruzione in occasione della Festa dell’Europa che si celebra il prossimo lunedì 9 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 maggio 2022) Ministero Istruzione - Un hackathondedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, con l’obiettivo di costruire una campagna dizzazione dellaai. È “” (Youth European Action Hackathon), l’evento promosso dal Ministero dell’Istruzione in occasione dellache si celebra il prossimo lunedì 9 maggio. L'articolo .

