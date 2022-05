Festa della mamma | profumi sì | ma dell’altro mondo

Leggi su amica

(Di venerdì 6 maggio 2022) Foto Enzo Truoccoloesotici: la loro Africa La trovi solo in Tanzania. O in Magenta Tanzanite e Indigo Tanzanite, due jus ARMANI/PRIVÉ ispirati dall’omonima gemma africana. Sono entrambi orientali. Ma il primo, in cui cardamomo e zenzero si mischiano a caffè, mirra e cannella, è speziato, il secondo boisé. I flaconi hanno sfumature rosa intenso e blu-viola (edp, 100 ml, euro 285 l’uno). Foto Enzo Truoccoloesotici: Crocevia malese Tutto è possibile all’equatore, tra templi ricoperti di liane, foreste lussureggianti e incursioni moderne. Come stupirsi, allora, degli azzardi di Malesia, il parfumOud Stars Collection di XERJOFF ? Il blend no gender si bilancia tra il mughetto, che soffia sul jus come un monsone, l’olio di gurjum, l’oud e il sandalo indiano (50 ml, euro 225). Foto Enzo ...