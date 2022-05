Festa della mamma in musica a Ragusa con Ibla Classica International (Di venerdì 6 maggio 2022) Ragusa – Il prossimo appuntamento della XVIII edizione di “Ibla Classica International”, in programma domenica 8 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro Ideal di Ragusa, è carico di vitalità e leggerezza. La giovane Drums Together Percussion Ensemble del Liceo musicale “G. Verga” di Modica, diretta con energia dal maestro Giuseppe Valenti, promette uno spettacolo fresco e dinamico, ma anche intenso e profondo, grazie alle magiche musiche di Ravel, Bizet, Strauss e Bellini eseguite con garbo, precisione e bravura dagli interpreti prof. Vincenzo Miracula, Andrea Ferlanti, Andrea Leandri, Edoardo Iacono, Matteo Pisana, Alessandro Spadaro e Vincenzo Caschetto. La serata dal titolo “Percussioni?… All’Opera” sarà una dimostrazione di capacità e competenza da parte ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 6 maggio 2022)– Il prossimo appuntamentoXVIII edizione di “”, in programma domenica 8 maggio alle ore 18.00 presso il Teatro Ideal di, è carico di vitalità e leggerezza. La giovane Drums Together Percussion Ensemble del Liceole “G. Verga” di Modica, diretta con energia dal maestro Giuseppe Valenti, promette uno spettacolo fresco e dinamico, ma anche intenso e profondo, grazie alle magiche musiche di Ravel, Bizet, Strauss e Bellini eseguite con garbo, precisione e bravura dagli interpreti prof. Vincenzo Miracula, Andrea Ferlanti, Andrea Leandri, Edoardo Iacono, Matteo Pisana, Alessandro Spadaro e Vincenzo Caschetto. La serata dal titolo “Percussioni?… All’Opera” sarà una dimostrazione di capacità e competenza da parte ...

