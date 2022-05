Festa della mamma: ecco alcune idee regalo beauty (Di venerdì 6 maggio 2022) Stress e stanchezza sono ormai compagni d’avventura quotidiani, ma l’8 maggio è l’occasione per riscoprire qualche coccola beauty e ritrovare un po’ di relax con un trattamento viso, una manicure o semplicemente una giornata in spa. In questo giorno speciale le idee regalo non mancano, ma quali saranno le proposte beauty più interessanti per questa Festa della mamma? ecco alcuni spunti e suggerimenti. Festa della mamma e iniziative beauty Regalare qualcosa alla mamma e sostenere progetti e attività per la salute e il benessere di altre donne? Avon e il regalo sospeso Ispirandosi al Caffè Sospeso napoletano, tradizione in cui si paga un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Stress e stanchezza sono ormai compagni d’avventura quotidiani, ma l’8 maggio è l’occasione per riscoprire qualche coccolae ritrovare un po’ di relax con un trattamento viso, una manicure o semplicemente una giornata in spa. In questo giorno speciale lenon mancano, ma quali saranno le propostepiù interessanti per questaalcuni spunti e suggerimenti.e iniziativeRegalare qualcosa allae sostenere progetti e attività per la salute e il benessere di altre donne? Avon e ilsospeso Ispirandosi al Caffè Sospeso napoletano, tradizione in cui si paga un ...

