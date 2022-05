FEMMINILE SINGOLARE 2022 Trailer ITA del Film con Catherine Deneuve e Monica Guerritore

Leggi su udine20

(Di venerdì 6 maggio 2022) Storie di donne che rompono il silenzio, si ribellano e combattono per l’emancipazione in una realtà ancora troppo sbilanciata. Iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche. Diretto da: James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice, Daniele Lince Cast:, Violante Placido, Agnese Claisse, Dorothée Gilbert.in uscita in tutti i cinema italiani dall’11 maggio. La trama, la recensione e altri video del...