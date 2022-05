Fausto Bertinotti | ' Il conflitto ucraino è solo un pezzo della guerra mondiale fra Russia e Nato'

(Di venerdì 6 maggio 2022) di Antonello Sette, a Kaliningrad cento soldati russi hanno effettuato una simulazione di attacchi balistici nucleari mettendo in conto il rischio di essere contaminati. Non le sembra che ...

di Antonello Sette, a Kaliningrad cento soldati russi hanno effettuato una simulazione di attacchi balistici nucleari mettendo in conto il rischio di essere contaminati. Non le sembra che si sottovaluti il ...... Carlo Ancellotti, Giancarlo Antognoni, Renzo Arbore, Manuela Arcuri, Clarissa Burt, Lino Banfi, Corrado Barazzutti, Marino Bartoletti, Paolo Belli, Oliviero Beha,, Claudio Bisio, ...Mi pare che questo rischio sia molto presente e a trecentosessanta gradi, dice a SprayNews l’ex presidente della Camera. Non lo si ricava da un episodio. Lo si ricava dalla dinamica della guerra. Una ...Assieme all’autore, erano presenti il giornalista già direttore dell’Espresso Marco Damilano e Fausto Bertinotti, già presidente della Camera e segretario di Rifondazione Comunista dal 1994 ...